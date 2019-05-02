Как сказала BNS председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Амир Маймон, члены общины и спасшиеся из гетто и оставшиеся в живых евреи у Мемориала Панеряй возложили цветы, помолились, возле мест, где совершались массовые убийства, традиционно положили камушки.
По словам Ф.Куклянски, на этот раз отказались от так называемого Марша живых - традиционного шествия от железнодорожной станции до места массовых убийств в Панеряйском лесу, не были приглашены и высшие руководители Литвы, поскольку хотелось более скромно отметить эту годовщину при подготовке к более крупным событиям в Каунасе и Шяуляй.
"Мы не хотим делать очень большое событие, потому что 14 июня предстоит годовщина ликвидации Каунасского гетто, 15-го числа будет отмечаться в Шяуляй, а 23-го будет отмечаемый государством день. Мы решили обойтись без речей, так что будем одни", - сказала она.
Во время Второй мировой войны нацисты при частичном пособничестве литовских коллаборационистов убили около 90% из более чем 200 тыс. литовских евреев. Согласно самым последним историческим данным, в Панеряй могло быть убито от 50 тыс. до 70 тыс. человек, в основном - евреев.
В военные годы было спасено около 8 тыс. литовских евреев, ещё примерно столько же осталось в живых, так как они успели уехать вглубь Советского Союза.
Центр изучения Холокоста в Яд Вашем в Израиле признал, что около 900 спасавших евреев литовцев были признаны Праведниками народов мира.
В настоящее время в Литве проживают порядка 3000 евреев.
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