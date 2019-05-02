В Вильнюсе, в Панеряй в четверг почтили память жертв Холокоста.
© DELFI / Audrius Solominas

Как сказала BNS председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Амир Маймон, члены общины и спасшиеся из гетто и оставшиеся в живых евреи у Мемориала Панеряй возложили цветы, помолились, возле мест, где совершались массовые убийства, традиционно положили камушки.

Статьи по теме:
У Панеряйского мемориала открывается новая экспозиция  (5)
В Вильнюсе открыт мемориальный камень спасителям евреев  (67)

По словам Ф.Куклянски, на этот раз отказались от так называемого Марша живых - традиционного шествия от железнодорожной станции до места массовых убийств в Панеряйском лесу, не были приглашены и высшие руководители Литвы, поскольку хотелось более скромно отметить эту годовщину при подготовке к более крупным событиям в Каунасе и Шяуляй.

"Мы не хотим делать очень большое событие, потому что 14 июня предстоит годовщина ликвидации Каунасского гетто, 15-го числа будет отмечаться в Шяуляй, а 23-го будет отмечаемый государством день. Мы решили обойтись без речей, так что будем одни", - сказала она.

Во время Второй мировой войны нацисты при частичном пособничестве литовских коллаборационистов убили около 90% из более чем 200 тыс. литовских евреев. Согласно самым последним историческим данным, в Панеряй могло быть убито от 50 тыс. до 70 тыс. человек, в основном - евреев.

В военные годы было спасено около 8 тыс. литовских евреев, ещё примерно столько же осталось в живых, так как они успели уехать вглубь Советского Союза.

Центр изучения Холокоста в Яд Вашем в Израиле признал, что около 900 спасавших евреев литовцев были признаны Праведниками народов мира.

В настоящее время в Литве проживают порядка 3000 евреев.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Израиля в Панеряй: мы больше никогда не будем уязвимыми (63)

В пятницу во время визита в Литву премьер-министр...

Фаня Бранцовская: перед ликвидацией в гетто приносили штопать простреленную одежду из Панар

Случайно сохраненные соседкой фотографии, чудом...

"Как там Шабад?": доктор из Вильнюса, который был человеком мира (51)

Почти все в Вильнюсе знают этот памятник, надпись на...

В Панеряй состоится Марш живых (49)

В среду, 26 апреля, в Вильнюсе, около Панеряйского...

Общество

В Панеряй почтили память жертв Холокоста (1)

В Вильнюсе , в Панеряй в четверг почтили память жертв...

Жестокое обращение с животным: мужчина три раза бросил собаку в реку (3)

Пользователей социальных сетей возмутило размещенное...

Ситуация в Литве стала угрожающей: растет число заболевших корью медработников (32)

С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569...

Дело об убийстве Страздаускайте: заговорил второй участник экзекуции (6)

Слушания о делу об убийстве Евы Страздаускайте...

СМИ: из-за нехватки членов экипажа из Вильнюса в Венецию не вылетел самолет Ryanair (3)

В четверг утром по причине нехватки членов экипажа из...

TOP новостей

Ситуация в Литве стала угрожающей: растет число заболевших корью медработников (32)

С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569...

Лукашенко встретился с Паксасом

Паксас в гостях у Лукашенко: поговорили о мире, порте, туристах и АЭС (20)

Экс-президент Литвы, депутат Европейского Парламента...

Обвиняемый в избиении водителя: если бы я на каждого поднимал руку, она бы у меня болела (19)

Муж владелицы компании Sev transport Ларисы Коломиец...

Monaghanas, Airija Šeštadieninė lietuviška mokyklėlė Monaghane Parduotuvė Lituanica Monaghane Monaghanas, Airija

"Шампиньоновый рай" литовских эмигрантов: люди делают черную работу и не жалеют (33)

Край земли – такая мысль первой приходит в голову,...

Карбаускис: "крестьяне" покинут власть, если проиграют на выборах в ЕП и президента Литвы (5)

Правящие "крестьяне" покинут власть, если проиграют на...