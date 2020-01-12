В Вильнюсе в память о защитниках свободы в воскресенье зажгут памятные костры.
© DELFI / Tomas Vinickas

Костры будут зажжены около здания Вильнюсской телебашни, здания ЛРТ и на площади Независимости около парламента.

Перед этим в парламент состоится мероприятие, торжественное построение защитников свободы, традиционная встреча защитников парламента в Вильнюсском доме офицеров.

В ночь на 13 января 1991 года отряды Советской армии штурмовали Вильнюсскую телебашню и здание Комитета ЛРТ. Во время этих событий погибли 14 мирных жителей, еще 800 получили разные ранения.

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