Костры зажгли около здания Вильнюсской телебашни, здания ЛРТ и на площади Независимости около парламента.
Перед этим в парламент состоялось мероприятие, торжественное построение защитников свободы, традиционная встреча защитников парламента в Вильнюсском доме офицеров.
В ночь на 13 января 1991 года отряды Советской армии штурмовали Вильнюсскую телебашню и здание Комитета ЛРТ. Во время этих событий погибли 14 мирных жителей, еще 800 получили разные ранения.
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