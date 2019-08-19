Сегодня в Палангу потянулись представители русской интеллигенции из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторых же из них здешняя атмосфера вдохновила настолько, что они решили переехать сюда на постоянное место жительство.

Говоря о жизни местных русских иммигрантов, следует начать с небольшой предыстории. В начале августа в Паланге состоялось торжественное открытие персональной выставки действительного члена Российской академии художников Владимира Соколова, которая была посвящена "палангскому" периоду жизни и творчества автора. На мероприятии собрались все сливки местного "русского общества", а также мэр города Шарунас Вайткус, политики, журналисты, российские дипломаты, интеллигенция. В числе прочих гостей был и народный артист РФ Эммануил Виторган. Иными словами, сегодня можно смело говорить, что "русская культурная жизнь" в курортном городке бьет ключом, а латвийская Юрмала – далеко не единственное место на балтийском взморье, привлекающее многочисленных россиян.

О том, в чем кроется секрет счастливой жизни в небольшом курортном городе, сильно ли сегодняшняя Паланга отличается от той, что в свое время воспевал поэт Иосиф Бродский, почему московская богема готова бросить все ради неторопливых прогулок на литовском взморье и как это связано с политикой "закручивания гаек" после прихода к власти Владимира Путина, DELFI рассказал представитель новейшей волны русской эмиграции режиссер и арт-фотограф Сергей Шарм.

"В Палангу влюбился раньше, чем в жену"

Главный режиссер Московского театра-студии "Арт" и фотограф Сергей Шарм – типичный представитель московской творческой интеллигенции. Выходец из именитой театральной актерской семьи он уже в молодости знал, что посвятит себя театру. Созданный им на заре горбачевской перестройки театр пользовался успехом, постановки шли на ура, но в 90-х все изменилось. Позже Сергей стал заниматься бизнесом, однако театр и искусство как таковое по-прежнему являются неотъемлемой частью его жизни.

Сергей Шарм © Фото: Из личного архива / Musecube

"Большое влияние на выбор профессии оказали бабушка и дедушка – Анна Васильевна и Евгений Иванович, так как они были актерами драмтеатра, поэтому в их доме царила настоящая аристократическая атмосфера. Видимо, так на них сказались придворные привычки, унаследованные ими от своих родителей, живших в Петербурге... Когда я был подростком, бабушка и дедушка уже серьезно готовили меня к поступлению на актерский факультет в театральный институт. (...) На последнем курсе мы с однокурсниками и другими актерами создали в Москве театр-студию "Арт", в котором через год я стал главным режиссером.

Надо сказать, что нашему театру сопутствовал успех с первых спектаклей и уже на ближайшем Московском фестивале "Малая Сцена" мы получили почти все возможные призы... У нас была чудесная талантливая молодая труппа и наши постановки привлекали большое количество зрителей.

Но пришли 90-е и театру, созданному и существовавшему без господдержки, становилось все труднее выживать. Пришлось заняться бизнесом, который, тем не менее, имел косвенное отношение к искусству. Вместе с режиссером Романом Виктюком, модельером Вячеславом Зайцевым и предпринимателем Анатолием Климиным при участии искусствоведов из Оружейной Палаты и Исторического музея мы учредили "Академию ювелирного искусства", конкурс ювелирного дизайна "Золотое созвездие", - говорит Сергей Шарм.

Сергей Шарм © Фото: Из личного архива / Musecube

Говоря о своем переезде в Литву, он подчеркивает, что политика тоже сыграла свою роль, поскольку понятия о свободе и демократии существенно изменились с приходом к власти в РФ президента Путина.

"Потом же пришел Путин… Правила игры стали меняться. Стали востребованы льстецы, умельцы финансовых схем, временщики и бандиты в погонах. Заниматься честным бизнесом в творческой схеме стало невозможно. В России начали нагнетать псевдопатриотическую истерию – свободомыслящие люди стали изгоями общества.

Все эти обстоятельства точно не могут сделать человека счастливым и тем более свободным. Это подтолкнуло меня уехать из России, а судьба оказалась милостивой дамой и в 2008 году познакомила меня с моей будущей супругой – она уроженка Вильнюса, причем познакомились мы опять же в Паланге, но вообще я попал сюда гораздо раньше", - рассказывает режиссер.

Сергей рассказывает, что впервые посетил Палангу еще в студенческие годы и уже тогда город приглянулся ему своим особым ритмом жизни, который, по его словам, подлинно соответствовал той атмосфере, которую описал в своем бессмертном стихотворении Бродский.

И если жить той жизнью, где пути

действительно расходятся, где фланги,

бесстыдно обнажаясь до кости,

заводят разговор о бумеранге,

то в мире места лучше не найти

осенней, всеми брошенной Паланги.

"В Палангу я влюбился чуть раньше, чем в свою литовскую жену. Моя любовь к этому городу тоже началась осенью – в мой день рождения. Уверенно могу сказать, что она не проходит и по сей день. Впервые я попал сюда в 1982 году, будучи студентом, получив путевку в Дом творчества на улице Дауканто. Октябрьская Паланга была очаровательна, она моментально захватила меня своей атмосферой прозрачной струящейся тишины, которая не просто волшебным образом возвращала тебя к самому себе, к тому, кто ты есть на самом деле, но и невероятно вдохновляла!

Каждый день, после длительных прогулок вдоль задумчивого и очень философского моря, я записывал много идей для своих режиссерских работ, писал очень много писем друзьям и маме. Это были настоящие живые письма, написанные от руки чернильной ручкой, с рисунками и помарками.

Никогда и нигде больше я не чувствовал такой атмосферы. Атмосферы, созданной для людей, отдавших себя творчеству и поиску смысла бытия. Здесь справедливо было бы сказать пару слов и о литовцах – жителях Паланги, сумевших сохранить аутентичность этого города. Они не разрушали его помпезной советской архитектурой... Литовцы – люди малоэмоциональные, спокойные, они не любят хамства и нахалов, что это очень гармонично для города", - утверждает Сергей Шарм.

Другие города Литвы – не ровня Паланге

На вопрос о том, не скучно ли ему в маленьком курортном городе после кипящей жизнью Москвы, режиссер отвечает, что скука – это условное понятие, которое в его случае не имеет никакого отношения к Паланге, так как здесь он чувствует себя очень комфортно.

"Паланга – это уникальный природный оазис, который вдохновляет и дарит главное – ощущение и понимание самого себя... С самим собой, в окружении природной тишины ты, напротив, становишься активным и жаждешь творчества. Скука же появляется там, где слишком велико влияние социума, озабоченного низменными примитивными вещами, навязанными ему властью, пропагандой и модой... Человеку нужно жить в гармонии с природой, общаться с ней, вдохновляться ею и заряжаться от нее живительной энергией, тогда он будет испытывать чувство радости, созидания и всякого отсутствия скуки", - рассказывает Сергей Шарм.

Сергей Шарм © Фото: Из личного архива / Musecube

Театральный режиссер не жалеет комплиментов в адрес местных властей, но при этом отмечает, что другие города Литвы пребывают в значительно более плачевном состоянии, нежели Паланга.

"Надо отдать должное местной власти, поскольку ей удалось и удается поддерживать город в хорошем ухоженном, чистом состоянии. По сравнению с другими городами Литвы – Паланга явно выигрывает. А если в городе станет больше театров, образовательных центров, качественных ресторанов и клубов, то город станет еще более гармоничным и комфортным для жизни.

Представьте, что вместо пива и чебуреков, на пляже появятся рестораны, в которых красивыми и теплыми, и холодными вечерами, будут играть хорошие симфонические оркестры и джазовые коллективы на фоне моря... Вы понимаете, какие люди начнут приезжать в Палангу, улучшая ее ментальность и бизнес?", - задается он риторическим вопросом.

Издержки бюрократии

Несмотря на это, Сергей Шарм говорит, что в городе есть свои минусы, в частности – у него не заладились отношения с местными властями, когда речь зашла о создании в Паланге нового театра. Будучи активным горожанином, режиссер признается, что здесь он занимается фотосессиями, но серьезные деньги зарабатывает в Москве, время от времени наведываясь в российскую столицу.

Вот уже длительное время он вместе со своими литовскими друзьями пытается протолкнуть свою "театральную инициативу", штурмуя кабинеты мэра и чиновников из горадминистрации, но город, по его словам, не заинтересован в обогащении своей культурной жизни, при этом от властей не просят никакой финансовой поддержки – только о помещении.

"Поскольку я профессиональный режиссер, то предложил мэрии Паланги две творческие концепции – два проекта в области культуры. Во-первых, я предлагал создать новый театр-студию на базе одного зала в городской гимназии, либо же в любом другом зале, который готово предоставить нам самоуправление... В упомянутой школе очень хороший зал и сцена, прямо-таки созданные для профессионального театра.

В разговоре с руководителем отдела по культуре самоуправления я сказал, что мне ничего не нужно для реализации этого проекта – я не прошу ни зарплату, ни финансирование, дайте лишь возможность репетировать и потом показать вам первые спектакли, а уже потом город принял бы решение о дальнейшей судьбе театра. При этом, после постановки спектаклей, мы были готовы привлечь спонсоров для дальнейшего участия в финансировании театра и модернизации зала и сцены.

Более того, наша инициативная группа активно говорила об этом на уровне города и жители Паланги поддержали мое намерение, поставив свои подписи под обращением в мэрию, но это ни к чему не привело... Мы очень долго дожидались ответа и в конце концов нам предложили платить за репетиции по 30 евро в час. Разумеется, что на первом этапе этот проект не может быть коммерческим, поэтому отдать 3 000 евро в месяц за школьный зал – неподъемная для нас сумма", - сетует режиссер.

Сергей Шарм © Фото: Из личного архива / Musecube

По словам Сергея, он до сих пор очень удивлен подобным решением городских чиновников, так как не видит в нем никакого смысла. Со своей стороны инициаторы этого проекта были готовы выполнить все условия, которые выдвинул бы им город, чтобы достичь цели, но конкретных условий никто не ставил. Власти, утверждает он, просто ищут причины для того, чтобы отказать.

"Позже мы попросили горсовет отменить их собственное решение о ставке аренды и предоставить зал для репетиций бесплатно, либо же найти для нас другое помещение, но, увы, и в этом нам было отказано... Решение мэрии было обосновано тем, что я, мол, не юридическое лицо, но комичность ситукции в том, что я таковым являюсь. Таким образом, желание инициативной группы жителей Паланги было проигнорировано...

Мне это кажется странным, поскольку любое государство, заинтересованное в качественном улучшении культурной жизни и возвращении эмигрантов, должно отдавать первостепенное значение развитию искусства, науки и культуры. Именно искусство и культура развивают ум, общество, объединяя его как таковое... Как известно, самые благосостоятельные государства, прежде всего, ценили интеллект и развивали эти отрасли...

Что касается второго проекта, я предлагал создать в Паланге международный центр Art Mind, но он вообще был проигнорирован. Мэр города выступает за развитие культуры, что очень правильно, вот только ответы и действия его чиновников противоречат этим идеям", - подытожил Сергей Шарм.

Паланга – новый центр притяжения россиян

Рассуждая о том, чем Паланга, несмотря на то, что она менее "распиарена", чем латвийская Юрмала, привлекает многочисленных туристов из России, московский режиссер говорит, что все дело в уникальной атмосфере этого города. Также он рассказал, что он далеко не единственный переселенец – сегодня в литовской Паланге постоянно проживает немало русских интеллигентов – художники, музыканты, писатели, журналисты, переводчики. В число самых именитых относительно недавно вошел народный артист России, дирижер с мировым именем Владимир Понькин, который переехал сюда со всей семьей.

"Сам я не очень много общаюсь с новоприбывшими... Поддерживаю отношения с одной русской семьей – это известный московский дирижер, о котором мы с вами уже говорили. Но я знаю, что в Паланге есть уже много семей бизнесменов, переехавших из России. Я регулярно читаю их комментарии на Facebook. Уверен, что в действительности их еще больше. Что притягивает творческих людей в Палангу... На мой взгляд, все то, о чем я уже сказал ранее.

Если же говорить о бизнесменах, могу лишь предположить, что им тоже нравится спокойная атмосфера города, которая особенно контрастирует с московским прессингом, а также простота процедур, если здесь ты хочешь заниматься бизнесом. Говоря об общении, увы, но русские эмигранты неохотно общаются со своими земляками. Видимо, это вызвано психологической травмой, полученной в России, которая не быстро заживает... Лично я всегда открыт для общения и дружбы и всегда готов к совместной деятельности – не только с русскими эмигрантами, но абсолютно с любым адекватным человеком, независимо от его национальности", - резюмировал Сергей Шарм.