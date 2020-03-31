В Паланге зафиксирован первый случай коронавируса

"Я должен сообщить невеселую новость – в Паланге установлен еще один случай коронавируса. Сегодня выяснилось, что человек, который болен вирусом (не житель Паланги), 23 марта после операции был доставлен в санаторий Linas на реабилитацию. Все врачи и работники санатория, которые контактировали с мужчиной, находятся в самоизоляции. Искренне желаю всем здоровья", – сказал Вайкус.

Delfi напоминает, что в Литве подтверждены 533 случая коронавируса.