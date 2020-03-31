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Мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщает, что в Паланге был установлен первый случай коронавируса. Мэр сообщил в фейсбуке, что заразившийся мужчина после операции в Клайпеде был доставлен в Палангу на реабилитацию в санаторий Linas.
В Паланге зафиксирован первый случай коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я должен сообщить невеселую новость – в Паланге установлен еще один случай коронавируса. Сегодня выяснилось, что человек, который болен вирусом (не житель Паланги), 23 марта после операции был доставлен в санаторий Linas на реабилитацию. Все врачи и работники санатория, которые контактировали с мужчиной, находятся в самоизоляции. Искренне желаю всем здоровья", – сказал Вайкус.

Delfi напоминает, что в Литве подтверждены 533 случая коронавируса.

ru.DELFI.lt
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