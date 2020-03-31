В Паланге зафиксирован первый случай коронавируса

aA
Мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщает, что в Паланге был установлен первый случай коронавируса. Мэр сообщил в фейсбуке, что заразившийся мужчина после операции в Клайпеде был доставлен в Палангу на реабилитацию в санаторий Linas.
"Я должен сообщить невеселую новость – в Паланге установлен еще один случай коронавируса. Сегодня выяснилось, что человек, который болен вирусом (не житель Паланги), 23 марта после операции был доставлен в санаторий Linas на реабилитацию. Все врачи и работники санатория, которые контактировали с мужчиной, находятся в самоизоляции. Искренне желаю всем здоровья", – сказал Вайкус.
Delfi напоминает, что в Литве подтверждены 533 случая коронавируса.
TOP новостей
В больницах Литвы – массовые кражи: вместо антисептика заливают воду (56)
Поскольку в мире распространяется коронавирус ( COVID-19...
Елена Фотьянова, мигрант из России: "Мы приезжаем сюда с другой планеты" В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (363)
Почти для каждого мигранта переезд в чужую страну...
В Каунасской больнице – атипичный случай коронавируса: не было никаких симптомов, только урологическая патология (3)
Каунасская клиническая больница сообщила о первом...
Литовский министр назвал, когда увидим настоящие данные о коронавирусе (46)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 31...
Верига: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во...