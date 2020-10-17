Сигита Багужайте-Талачкене, доктор гуманитарных наук, археолог, историк, сказала, что назначение курзала после его открытия сейчас не будет отличаться от того, что в нем было изначально – это с самого начала было место отдыха и развлечений.

"Гостевой дом, бильярдная, танцы, все для посетителей и отдыхающих, – перечисляла историк. – История палангского курорта менялась. А с ней менялась и история курзала. Коллеги говорят, что даже в советское время здесь были конторы, танцевальные вечера".

Архитектор Лайма Шлёгерене рассказала о восстановлении деревянных деталей этого уникального здания.

"Плюсом было то, что еще до приватизации здания был подготовлен проект реставрации. Тогда над проектом работала тоже я. Были проведены тщательные замеры на всех уровнях, зафиксировали всю лепнину, декор. Это очень помогло при подготовке проекта восстановления здания. Удалось сохранить несколько деталей, одну из них – цветок, я сама нашла после пожара и передала реставраторам", – рассказала Шлёгерене.

"Мечта сбылась. В 2002 году это историческое место сгорело практически до основания. Десять лет стояли развалины, которые не украшали центр города. Туристы не могли понять, почему город ничего не предпринимает. Мы прошли через адские суды, процесс длился с 2011 года, но сумели доказать торжество справедливости. Видимо, с помощью Всевышнего и всех людей, подрядчиков мы получим красивый результат, потому что это сердце Паланги", – сказал мэр города Шарунас Вайткус.

Курзал открылся 17 октября и ждет туристов и горожан.

Первое здание на этом месте было построено в 1877 году у тогдашней Лиепайской дороги. Оно было одноэтажным, потом достраивалось. Деревянную часть дополнила кирпичная. Кирпичная часть курзала была восстановлена в 2013 году, а спустя 7 лет восстановили и деревянную.