На старте никаких инцидентов не было, а позицию лидера занял Робертас Купчикас на Porsche 911 GT3 Cup.

После 15-го круга начались первые технические неполадки: в дыму оказался болид BMW 120D команды Sparti Reklama-PF Kekava racing team, остановившийся рядом с трассой.

Затем в зону техобслуживания свернула команда Porsche Baltic на Porsche Cayman GT4 Clubsport (у него был пробит радиатор). У Seat Leon Igorio lankai лопнула передняя покрышка.

После 45 круга лидировал Porsche 911 GT3 Cup Купчикаса, он опередил Porsche 911 GT3 Cup команды Circle K milesPLUS racing team с Ральфом Ароном за рулем почти на минуту.

Но вскоре лидеры изменились: Circle K milesPLUS racing team обошел своего конкурента, за руль авто которого сел Стив Ванбеллинген.

Напряженная борьба шла и за 3 место: тут команда Palanga Spa Hotel 2 by SpeedLover после смены водителей уступила Independence by JR Motorsport на BMW E46 GTR.

После второго часа должны смениться водители и автомобили заполнят баки, поэтому напряжение во время гонки снова возрастет.

В этом году в гонке участвуют 37 команд из Литвы, Эстонии, Бельгии, Латвии и Нидерландов. Каждую команду представляют 2-4 человека.

В квалификации лучше всего показала себя команда Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport на Porsche 911 GT3 Cup, которым управлял Купчикас.

Вторую стартовую позицию завоевала команда Circle K milesPLUS racing team, третью – Skuba Racing Team.

Финиш намечен на 21 ч. 21 июля.