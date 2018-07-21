21 июля, в 12 ч. в Паланге был дан старт самому большому гоночному фестивалю в Восточной Европе – "Гонке Aurum 1006 км", участники которой должны проехать 373 круга по проложенному маршруту.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На старте никаких инцидентов не было, а позицию лидера занял Робертас Купчикас на Porsche 911 GT3 Cup.

После 15-го круга начались первые технические неполадки: в дыму оказался болид BMW 120D команды Sparti Reklama-PF Kekava racing team, остановившийся рядом с трассой.

Затем в зону техобслуживания свернула команда Porsche Baltic на Porsche Cayman GT4 Clubsport (у него был пробит радиатор). У Seat Leon Igorio lankai лопнула передняя покрышка.

После 45 круга лидировал Porsche 911 GT3 Cup Купчикаса, он опередил Porsche 911 GT3 Cup команды Circle K milesPLUS racing team с Ральфом Ароном за рулем почти на минуту.

Но вскоре лидеры изменились: Circle K milesPLUS racing team обошел своего конкурента, за руль авто которого сел Стив Ванбеллинген.

Напряженная борьба шла и за 3 место: тут команда Palanga Spa Hotel 2 by SpeedLover после смены водителей уступила Independence by JR Motorsport на BMW E46 GTR.

После второго часа должны смениться водители и автомобили заполнят баки, поэтому напряжение во время гонки снова возрастет.

В этом году в гонке участвуют 37 команд из Литвы, Эстонии, Бельгии, Латвии и Нидерландов. Каждую команду представляют 2-4 человека.

В квалификации лучше всего показала себя команда Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport на Porsche 911 GT3 Cup, которым управлял Купчикас.

Вторую стартовую позицию завоевала команда Circle K milesPLUS racing team, третью – Skuba Racing Team.

Финиш намечен на 21 ч. 21 июля.


Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Статистика цен: в Паневежисе цены выше, чем в Вильнюсе?

В Литве подорожание продуктов, услуг и промтоваров уже...

В Паланге в ралли на 1106 км лидируют два Porsche 911 GT3 Cup (1)

21 июля, в 12 ч. в Паланге был дан старт самому большому...

Результаты последнего рейтинга: на пике популярности остаются "крестьяне" и консерваторы (5)

Самыми популярными партиями в Литве остаются...

Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (33)

Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...

Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje

Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (30)

На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...

TOP новостей

Статистика цен: в Паневежисе цены выше, чем в Вильнюсе?

В Литве подорожание продуктов, услуг и промтоваров уже...

Сравнение цен на рынках литовской столицы и Паланги (4)

Кажется, что продовольственные рынки в Литве обрели...

У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (137)

Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...

Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje Apsipirkimas Lenkijoje

Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (30)

На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...

Результаты последнего рейтинга: на пике популярности остаются "крестьяне" и консерваторы (5)

Самыми популярными партиями в Литве остаются...