В Паланге в 17-й раз проходит праздник корюшки

Моржи смогут принять участие в традиционном купании, а рыбаки-любители будут состязаться в рыбной ловле. В этом году в состязаниях примут участие больше 100 желающих. Количество мест на мосту ограничено, поэтому не все желающие смогут принять участие в состязаниях.

На ярмарку съехались торговцы и мастера народного искусства из Жемайтии, Сувалькии, Аукштайтии и Дзукии.

Первый раз праздник корюшки в Паланге состоялся в 2004 году.