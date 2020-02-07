В Паланге в 17-й раз проходит праздник корюшки

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В этом году зима в Литве теплая и без снега, на заливе не было льда, но это не помешало организации традиционного праздника корюшки в Паланге. Ярмарка и другие мероприятия в Паалнге начались уже в пятницу, 7 февраля и продлятся все выходные (с 7 по 9 февраля).
Моржи смогут принять участие в традиционном купании, а рыбаки-любители будут состязаться в рыбной ловле. В этом году в состязаниях примут участие больше 100 желающих. Количество мест на мосту ограничено, поэтому не все желающие смогут принять участие в состязаниях.
На ярмарку съехались торговцы и мастера народного искусства из Жемайтии, Сувалькии, Аукштайтии и Дзукии.
Первый раз праздник корюшки в Паланге состоялся в 2004 году.
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