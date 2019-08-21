В Центре регистра назначение этого здания не указано, но отмечено, что оно стоит на территории, которая является объектом культурной ценности, и находится в 1 охраняемой зоне курорта, где строительство запрещено.
По данным издания, в мансарде этого дома уже висят люстры, внутрь уже привозят мебель.
Разрешение на строительство на территории Ботанического парка муниципалитет выдал в 2014 году.
Представитель Палангской мэрии Пятрас Каминскас сказал, что разрешение было выдано не на новое строительство, а на реконструкцию здания. По его словам, инспекторы, проверявшие здание, нарушений не установили. По словам Каминскаса, этот участок в парке предназначен для рекреации, а само современное здание предназначено для обслуживания территории.
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