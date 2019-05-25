В субботу и воскресенье в Паланге пройдут традиционные Янтарные выходные, во время которых на побережье разбросают 40 кг янтаря, а потом пройдёт чемпионат по его сбору.
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В субботу во второй половине дня у моря рядом с мостами кусочки янтаря будут разбрасывать стоящие на досках для сёрфинга жрицы. По словам организаторов праздника, так разбросанный янтарь в море пробудет немного дольше, волны будут выносить его на берег на протяжении нескольких дней, возможно, и неделю.

В седьмой раз на курорте проводится чемпионат по сбору янтаря. Десять изъявивших желание участвовать в чемпионате сборщиков ископаемой смолы в специально отведённых для них зонах будут соревноваться, кто из них за определённое время наберёт больше янтаря.

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Кусочки янтаря разнообразного размера (для каждого участинка приготовлено по 100 г) будут разбросаны по имитирующему побережье песку, смешанному с выброшенными морем камешками, веточками и т.д.

На пляже рядом с мостом и на нём будут проводиться образовательные программы – будут демонстрировать, как обрабатывается янтарь, как можно в нём высверлить отверстие, мастера объяснят, как отличить настоящий янтарь от поддельного. Желающие смогут ознакомиться и с техникой сбора янтаря.

В воскресенье можно будет бесплатно посетить Музей янтаря, в в Палангском городском бассейне пройдут поиски клада с самородками янтаря.

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