В Паланге – аллея крашенок в честь года Жемайтии

В Паланге, на ул. Й.Басанавичюса, к Пасхе подготовили аллею крашенок. Ими можно любоваться с 12 по 29 апреля.
Margučių alėja
© Aldas Ten / F360.LT

Парламент объявил 2019 год годом Жемайтии, поскольку 800 лет назад в письменных источниках впервые было упомянуто это название.

Это стало темой аллеи крашенок 2019 года - их опоясали поясами в цветах этого региона, а на одной из крашенок появился герб Жемайтии. Всего на аллее 9 яиц высотой 2 и диаметром 1,4 м.

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