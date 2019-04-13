Парламент объявил 2019 год годом Жемайтии, поскольку 800 лет назад в письменных источниках впервые было упомянуто это название.
Это стало темой аллеи крашенок 2019 года - их опоясали поясами в цветах этого региона, а на одной из крашенок появился герб Жемайтии. Всего на аллее 9 яиц высотой 2 и диаметром 1,4 м.
В Паланге – аллея крашенок в честь года Жемайтии
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