В Пакруойском поместье - эксклюзивное развлечение

Любимец посетителей фестиваля – 40-метровый дракон. В Китае дракон - символ мудрости, силы и богатства.
Танец дракона – важный новогодний обряд в Китае. Там с драконом танцуют люди, чтобы он принес им удачу и хорошую зарплату. Участниками этого танца с тысячелетними традициями могут стать все желающие в Пакруойском поместье.
В поместье можно увидеть и другие, несущие удачу и благосостоянии китайские символы - панду, лягушку, павлина и т.д. Поспешите, фестиваль будет открыт до 6 января включительно.
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