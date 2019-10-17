С 23 ноября в Литву, в пакруойское поместье возвращается красочный фестиваль "Большие китайские фонари. Знаки вселенной 2019".
Kinijos žibintų festivalis
© Organizatorių nuotr.

В этом году посетители смогут увидеть новые шелковые скульптуры-композиции впечатляющих размеров, особое внимание уделят миру китайской мифологии, а именно существам, приносящим счастье и удачу. Одно из них - злое чудовище по имени Нянь.

Фестиваль состоится во второй раз. В этом году будут представлены шелковые композиции, для которых использованы 10 км шелка и лампочек. Скульптуры были созданы специально для этого фестиваля художниками компании Haitian lantern, до этого эти скульптуры нигде не были представлены. Все художественные решения создавались с учетом ландшафта поместья и его архитектуры.

Особое внимание на фестивале будет уделяться семьям с детьми. Для детей будет оборудовано отдельное пространство, где они смогут прыгать на специальных красочных подставках, раскрашивать фонари, играть с веселыми персонажами, познакомиться с жителями поместья, покататься верхом на лошадях, рассказать свои заветные желания Деду Морозу, участвовать в рождественской ярмарке.

В поместье можно будет увидеть выступление китайских танцоров и акробатов.

Фестиваль продлится с 23 ноября по 5 января.

Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в. В 2018 году это поместье признали самым успешным продуктом в сфере туризма.

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