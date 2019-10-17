В этом году посетители смогут увидеть новые шелковые скульптуры-композиции впечатляющих размеров, особое внимание уделят миру китайской мифологии, а именно существам, приносящим счастье и удачу. Одно из них - злое чудовище по имени Нянь.
Фестиваль состоится во второй раз. В этом году будут представлены шелковые композиции, для которых использованы 10 км шелка и лампочек. Скульптуры были созданы специально для этого фестиваля художниками компании Haitian lantern, до этого эти скульптуры нигде не были представлены. Все художественные решения создавались с учетом ландшафта поместья и его архитектуры.
Особое внимание на фестивале будет уделяться семьям с детьми. Для детей будет оборудовано отдельное пространство, где они смогут прыгать на специальных красочных подставках, раскрашивать фонари, играть с веселыми персонажами, познакомиться с жителями поместья, покататься верхом на лошадях, рассказать свои заветные желания Деду Морозу, участвовать в рождественской ярмарке.
В поместье можно будет увидеть выступление китайских танцоров и акробатов.
Фестиваль продлится с 23 ноября по 5 января.
Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в. В 2018 году это поместье признали самым успешным продуктом в сфере туризма.
В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей (2)
В конце сентября несколько жителей Кедайняйского...
Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает...
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (8)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве
Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...
Пожарные сообщают, что обуздали пожар в Алитусе, школы закрывать не придется
Литовские пожарные в четверг утром сообщили, что...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (8)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (29)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве
Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...
Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает...
В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей (2)
В конце сентября несколько жителей Кедайняйского...