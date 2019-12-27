В Пагиряй создан уникальный праздничный пряничный городок

"Мамы из группы "Совята" собрались, посовещались и открыли пекарню. Все вместе месили тесто, пекли, лепили и склеивали, пока не появился красивый город пряничных домов. Мамы с детьми украшали не только дома, но и печенье.

Украшение имбирного домика – радость для детей и взрослых. Такое украшение установили в помещении многофункционального центра", – рассказала председатель Пагиряйского общинного центра Дайва Норейкене.