В Пагиряй создан уникальный праздничный пряничный городок

"Мамы из группы "Совята" собрались, посовещались и открыли пекарню. Все вместе месили тесто, пекли, лепили и склеивали, пока не появился красивый город пряничных домов. Мамы с детьми украшали не только дома, но и печенье.
Украшение имбирного домика – радость для детей и взрослых. Такое украшение установили в помещении многофункционального центра", – рассказала председатель Пагиряйского общинного центра Дайва Норейкене.
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