Шоколадные крыши домов, светящаяся желейная масса для витражных окон, занесенные сугробами из крема двери. Городок из имбирных домиков с колокольней своими руками создали трудолюбивые женщины из Пагиряй со своими детьми, пишет rinkosaikste.lt.
Meduollių miestelis
© Asmeninio albumo nuotr.

"Мамы из группы "Совята" собрались, посовещались и открыли пекарню. Все вместе месили тесто, пекли, лепили и склеивали, пока не появился красивый город пряничных домов. Мамы с детьми украшали не только дома, но и печенье.

Украшение имбирного домика – радость для детей и взрослых. Такое украшение установили в помещении многофункционального центра", – рассказала председатель Пагиряйского общинного центра Дайва Норейкене.

Общество

Директору Impuls предъявлены обвинения в деле о смерти 7-летнего ребенка в бассейне

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры составила...

В Пагиряй создан уникальный праздничный пряничный городок

Шоколадные крыши домов, светящаяся желейная масса для...

В Литве последние дни действуют таблички с зелеными стрелками на светофорах (7)

Осталось 5 дней и в Литве перестанут действовать...

Муж и тренер велосипедистки Крупецкайте получил литовское гражданство (1)

Тренер литовской велосипедистки Симоны Крупецкайте и...

В Клайпеде был жестоко избит молодой баскетболист (10)

В рождественскую ночь в Клайпеде от нападающих...

TOP новостей

Приближается самая кровавая ночь в году – другой такой не бывает (28)

1 января – самый кровавый день в году. Об этом...

Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje

Посетителя рождественского городка в Вильнюсе поразили цены: отдали бы вы 40 евро за пряничный домик? (24)

Праздничным настроением заразились не только дома...

Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы (23)

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...

К вечеру в Вильнюсе прогнозируют сильный снег

Кажется, зима, которую ждали на Рождество, все же придет....

В Литве последние дни действуют таблички с зелеными стрелками на светофорах (7)

Осталось 5 дней и в Литве перестанут действовать...