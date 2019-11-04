Министерство обороны Литвы сообщило, в процессе международных учений Железный Волк II будет отрабатываться обеспечение планирования и проведения наступательных и оборонительных операций.

Учения предназначены для оценки готовности международного батальона союзников, дислоцированного в Рукле Йонавского района Литвы взаимодействовать со штабом литовской бригады "Железный волк".

В учениях на полигоне Пабраде и прилегающих к ним гражданских районах будет использоваться принцип "сила против силы", когда участвующие на поле боя военные единицы "сражаются" друг против друга.

Основной этап учений "Железный Волк 2019-II" продлится до 18 ноября, а возвращение техники на места в постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября, сообщает Минобороны.

В учениях примут участие военнослужащие из Литвы, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии.

Всего в учениях примут участие около тысячи единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, снабженческий и административный транспорт.