В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве

Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны.

В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас.

В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой.

Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов.

За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными.

Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности.