aA
В пятницу на полигоне вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде (Швенченский район) состоится церемония завершения ротации батальона США.
В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве
© AP / Scanpix

Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны.

В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас.

В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой.

Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов.

Статьи по теме:
ВС Литвы: мишенью кампании ложной информации являются силы США в Европе  (19)
Посол: военные США очень довольны опытом, приобретенным в Литве  (27)

За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными.

Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Самое печальное место Вильнюса: сюда каждый день за едой приходят безработные и пенсионеры (63)

Уже не раз писали и говорили, что после карантина нас...

Astravo atominė elektrinė

Российский эколог: реакторы "Росатома" и АЭС в Беларуси - это вопрос суверенитета стран Балтии (27)

Лидерам стран Балтии стоит подумать о том, насколько им...

Тайная жизнь литовской молодежи поражает: после опроса Литва занимает неприглядную позицию (9)

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) каждые...

Эксперименты советского времени над людьми: эти признаки можно увидеть и сейчас (19)

Советское наследие мы можем видеть и в наши дни: в...

В Литве радары, фиксирующие среднюю скорость, регистрируют и другие нарушения (7)

Литовская дорожная полиция уже внедряет новшества:...

|Maža didelių žinių kaina