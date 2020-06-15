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Большая часть жителей Литвы считает, что получает достаточно информации о деятельности правительства во время кризиса, вызванного коронавирусом. Но на просьбу сказать, какой информации им больше всего не хватает, они акцентировали, что не располагают данными о возобновлении работы медучреждений и помощи жителям.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве планируют отозвать карантин, а жители совсем растерялись: не понимают, что можно, а чего нельзя делать. Компания Baltijos tyrimai провела опрос, который показал, что в начале июня 3 из 4 (76%) взрослых жителей Литвы указали, что правительство в достаточной мере информирует о своей работе во время карантина, а 21% указал, что информации не хватает.

Baltijos tyrimai
Baltijos tyrimai
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Эта оценка не изменилась с середины мая. Женщины и жители старше 30 лет, а также жители крупных городов оценивают коммуникацию правительства лучше, чем представители других групп.

Опрос показал, что люди хотят получать больше информации о возобновлении плановых услуг в системе здравоохранения (49%), о возможностях получения социальной помощи (33%), о том, когда сможем свободно перемещаться (24%), какие действуют требования при посещении учреждений/офисов (24%), какие требования действуют в отношении личных мероприятий (22%).

Baltijos tyrimai
Baltijos tyrimai

Для женщин актуальна информация о возобновлении услуг в сфере здравоохранения, для мужчин – какие учреждения/какой бизнес может работать. Жители старшего возраста больше, чем молодежь, интересуются работой медучреждений. Для молодежи актуальна информация о посещении действующих учреждений, частных мероприятий, когда и что может работать, какие требования действуют.

Для людей среднего возраста актуальнее вопрос помощи бизнесу или вопрос свободного перемещения. Достаточно информации получают 3% участников опроса, а 17% не могли ответить на вопрос, какой информации им не хватает.

Baltijos tyrimai
Baltijos tyrimai

Компания Baltijos tyrimai провела опрос 5-8 июня 2020 г. В нем участвовало 539 жителей старше 18 лет

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