В открывающихся с понедельника объектах будут действовать прежние меры безопасности

Минздрав Литвы 24 апреля сообщает, что подготовлены правила посещения таких объектов, как прогулочные тропы, парки, зоопарки, ботанические сады.
По данным Минздрава, люди должны соблюдать дистанцию не меньше 2 м. Такое же расстояние надо соблюдать в очереди в кассу, посетителей просят оплачивать счета банковскими картами.
Во всех местах, где образуется очередь, должно быть размечено расстояние между стоящими. Работники объекта должны обеспечить соблюдение правила. Также все посетители должны быть в масках и группах не более 2 человек (за исключением членов одной семьи).
Посетителей с признаками ОРВИ - температура, насморк, кашель и т.д. впускать не будут. Около входа на объект должна быть информация о соблюдении гигиены, антисептик и одноразовые перчатки.
Кроме того, администрация должна вывесить объявление о том, что объект нежелательно посещать людям из группы риска: старше 60 лет, с различными хроническими заболеваниями, например, сердечные или болезни сосудов, диабет, заболевания верхних дыхательных путей, почек и т.д. Кроме того, таким людям не рекомендуется работать в местах скопления людей.
Кроме того, по правилам должны измерять температуру тела работников, за состоянием их здоровья надо постоянно следить.
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