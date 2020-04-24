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С понедельника в Литве открывают разного рода объекты, включая парки и ботанические сады, однако жителям напоминают, что по-прежнему будет действовать требование соблюдения дистанции, ношения масок и ограничения группы до двух человек (исключение делают для членов одной семьи).
В открывающихся с понедельника объектах будут действовать прежние меры безопасности
© DELFI / Domantas Pipas

Минздрав Литвы 24 апреля сообщает, что подготовлены правила посещения таких объектов, как прогулочные тропы, парки, зоопарки, ботанические сады.

По данным Минздрава, люди должны соблюдать дистанцию не меньше 2 м. Такое же расстояние надо соблюдать в очереди в кассу, посетителей просят оплачивать счета банковскими картами.

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Во всех местах, где образуется очередь, должно быть размечено расстояние между стоящими. Работники объекта должны обеспечить соблюдение правила. Также все посетители должны быть в масках и группах не более 2 человек (за исключением членов одной семьи).

Посетителей с признаками ОРВИ - температура, насморк, кашель и т.д. впускать не будут. Около входа на объект должна быть информация о соблюдении гигиены, антисептик и одноразовые перчатки.

Кроме того, администрация должна вывесить объявление о том, что объект нежелательно посещать людям из группы риска: старше 60 лет, с различными хроническими заболеваниями, например, сердечные или болезни сосудов, диабет, заболевания верхних дыхательных путей, почек и т.д. Кроме того, таким людям не рекомендуется работать в местах скопления людей.

Кроме того, по правилам должны измерять температуру тела работников, за состоянием их здоровья надо постоянно следить.

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