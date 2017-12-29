В отделении детской интенсивной терапии в Вильнюсе проходил лечение семимесячный младенец, который, по словам врачей, пострадал из-за неправильного питания. У ребенка диагностировали опасное для здоровья малокровие.
Vaikų reanimacija, ligoninė, vaikas
© DELFI (I.Urbonaitės nuotr.)

Вильнюсская Сантаришскская детская больница сообщила, что младенца привезли поскольку у него целую неделю не прекращался понос и рвота. Младенец был вялым и раздраженным. Выяснилось, что младенец страдает от серьезной нехватки белка и витамина B12, опасной для здоровья формы малокровия. Поскольку состояние младенца ухудшилось, его поместили в отделение интенсивной терапии.

По словам врачей, причина такого критического состояния младенца – веганство, которого придерживается его мать. По словам врача гастроэнтеролога Вайдотаса Урбонаса, младенец ослаб, поскольку питался только молоком матери и фруктовыми пюре, ему не давали даже каши, в крови у ребенка обнаружилась нехватка белков, витаминов, минеральных веществ, поэтому развилось малокровие.

По словам врача, растущему младенцу мало материнского молока, необходимы также мясо, рыба, яйца.

"Запасы витамина B12, еще находясь в животе у матери, младенец получает из материнского организма, но если их у матери нет, то этих запасов не будет и у ребенка", – сказал врач.

Основной источник витамина B12 - мясо. Специалисты рекомендуют давать младенцам мясо с 5,5 месяцев, позже вводят яйца и рыбу. Если младенца мать кормит только молоком и не прикармливает, то у него начнутся проблемы со здоровьем.

Витамин B12 важен не только для профилактики малокровия, но и для развития нервной системы растущего организма.

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