В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверят системы оповещения

Во время учений будет осуществляться тренировка по эвакуации жителей юго-восточной Литвы и тестирования системы оповещения людей по всей стране.

Учения пройдут 1-4 октября, однако поскольку их сценарий не согласован с Вильнюсским муниципалитетом, столичные сотрудники будут в них участвовать только в качестве наблюдателей.

"Без проведения учений, без уроков, без выполнения домашних заданий было бы сложно реагировать на все ситуации, поэтому эти четыре дня очень важны для государства", - заявила журналистам в четверг министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она сказала, что Островецкая электростанция представляет угрозу как национальной безопасности, так и каждому жителю страны.

1 октября по всей стране будет проверяться система общественного оповещения: будут звучать сирены, жители будут получать сообщения, а информация будет транслироваться по телевидению LRT.

На следующий день будет имитироваться эвакуация населения. По 50 добровольцев будут эвакуированы из Швенчёнского в Зарасайский район, и из Вильнюсского района - на территорию муниципалитета Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.

Во время учений будет имитироваться санитарная обработка населения, жителям будут раздавать таблетки с йодом.

Запланированные на 3 октября учения будут включать воздушную радиационную разведку, для чего будут привлечены два вертолёта и наземная разведка.

В последний день состоится обобщение результатов учений в Министерстве внутренних дел.

В учениях примут участие представители 24-х государственных учреждений и должностные лица шести муниципалитетов.

Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и экологии. Беларусь отвергает такую ​​критику.

Вильнюс участвовать не будет

Организаторы учений не смогли договориться с Вильнюсским муниципалитетом о том, как должны проходить учения в столице.

По словам временного главы Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Миндаугаса Канапицкаса, власти Вильнюса хотели имитировать выселение жителей города и закрыть улицу Укмяргес.

"Это учения и, не дай Бог, нет желания доставлять чрезмерный дискомфорт гостям и жителям города. Мы такой сценарий не одобрили, - сказал Канапицкас.

Столичный муниципалитет сам планировал провести учения в сентябре, но от этой идеи отказались, поскольку официальные лица и военные заявили, что не будут участвовать этих в учениях.

На национальные учения Вильнюсские власти отправят наблюдателя.

Глава ДПБС обещает, что жителям не придётся сталкиваться с какими-либо проблемами во время учений.

"Никакие дороги не будут закрыты, доступ в какие-либо здания не будет ограничен, и так далее. (...) Мы не планируем этого", - сказал Канапицкас.

Эдгарас Гяда, глава Управления гражданской защиты ДПБС, предупредил, что в случае ядерной аварии самой большой ошибкой населения будет бежать самостоятельно. Вместо этого людям рекомендуется оставаться внутри зданий и ждать рекомендаций.

Сообщит ли Беларусь?

"Многие смотрели сериал "Чернобыль". Основные ошибки как раз заключались в том, что жители вышли на улицу и наблюдали за инцидентом", - сказал он.

В ходе учений будет смоделирован сценарий, в котором Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой АЭС, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют увеличение уровня загрязнения воздуха и воды.

"Берётся самый экстремальный случай", - сказала министр внутренних дел.

По словам министра, Литва ожидает, что Беларусь о настоящем инциденте всё равно сообщит.

"Мы считаем, что Беларусь, если что-то случится, будет действовать ответственно, информируя международное сообщество. Это - долг, а не импровизация", - сказала Р.Тамашунене.

Начальник противопожарной охраны утверждает, что учений с белорусскими должностными лицами пока не планируется.

М.Канапицкас сказал, что в случае серьёзного инцидента Литва в вопросе ликвидации последствий аварии может обратиться за помощью как к Минску, так и к международному сообществу.

"В случае реальной аварии будет задействован ряд совсем других международных механизмов и совсем иного политического уровня", - сказал специалист.

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, государственных служащих и военнослужащих.

На учения прибудут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.