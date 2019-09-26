В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверят системы оповещения

Во время учений будет осуществляться тренировка по эвакуации жителей юго-восточной Литвы и тестирования системы оповещения людей по всей стране.
Учения пройдут 1-4 октября, однако поскольку их сценарий не согласован с Вильнюсским муниципалитетом, столичные сотрудники будут в них участвовать только в качестве наблюдателей.
"Без проведения учений, без уроков, без выполнения домашних заданий было бы сложно реагировать на все ситуации, поэтому эти четыре дня очень важны для государства", - заявила журналистам в четверг министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Она сказала, что Островецкая электростанция представляет угрозу как национальной безопасности, так и каждому жителю страны.
1 октября по всей стране будет проверяться система общественного оповещения: будут звучать сирены, жители будут получать сообщения, а информация будет транслироваться по телевидению LRT.
На следующий день будет имитироваться эвакуация населения. По 50 добровольцев будут эвакуированы из Швенчёнского в Зарасайский район, и из Вильнюсского района - на территорию муниципалитета Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.
Во время учений будет имитироваться санитарная обработка населения, жителям будут раздавать таблетки с йодом.
Запланированные на 3 октября учения будут включать воздушную радиационную разведку, для чего будут привлечены два вертолёта и наземная разведка.
В последний день состоится обобщение результатов учений в Министерстве внутренних дел.
В учениях примут участие представители 24-х государственных учреждений и должностные лица шести муниципалитетов.
Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и экологии. Беларусь отвергает такую критику.
Вильнюс участвовать не будет
Организаторы учений не смогли договориться с Вильнюсским муниципалитетом о том, как должны проходить учения в столице.
По словам временного главы Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Миндаугаса Канапицкаса, власти Вильнюса хотели имитировать выселение жителей города и закрыть улицу Укмяргес.
"Это учения и, не дай Бог, нет желания доставлять чрезмерный дискомфорт гостям и жителям города. Мы такой сценарий не одобрили, - сказал Канапицкас.
Столичный муниципалитет сам планировал провести учения в сентябре, но от этой идеи отказались, поскольку официальные лица и военные заявили, что не будут участвовать этих в учениях.
На национальные учения Вильнюсские власти отправят наблюдателя.
Глава ДПБС обещает, что жителям не придётся сталкиваться с какими-либо проблемами во время учений.
"Никакие дороги не будут закрыты, доступ в какие-либо здания не будет ограничен, и так далее. (...) Мы не планируем этого", - сказал Канапицкас.
Эдгарас Гяда, глава Управления гражданской защиты ДПБС, предупредил, что в случае ядерной аварии самой большой ошибкой населения будет бежать самостоятельно. Вместо этого людям рекомендуется оставаться внутри зданий и ждать рекомендаций.
Сообщит ли Беларусь?
"Многие смотрели сериал "Чернобыль". Основные ошибки как раз заключались в том, что жители вышли на улицу и наблюдали за инцидентом", - сказал он.
В ходе учений будет смоделирован сценарий, в котором Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой АЭС, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют увеличение уровня загрязнения воздуха и воды.
"Берётся самый экстремальный случай", - сказала министр внутренних дел.
По словам министра, Литва ожидает, что Беларусь о настоящем инциденте всё равно сообщит.
"Мы считаем, что Беларусь, если что-то случится, будет действовать ответственно, информируя международное сообщество. Это - долг, а не импровизация", - сказала Р.Тамашунене.
Начальник противопожарной охраны утверждает, что учений с белорусскими должностными лицами пока не планируется.
М.Канапицкас сказал, что в случае серьёзного инцидента Литва в вопросе ликвидации последствий аварии может обратиться за помощью как к Минску, так и к международному сообществу.
"В случае реальной аварии будет задействован ряд совсем других международных механизмов и совсем иного политического уровня", - сказал специалист.
В учениях примут участие около 300 должностных лиц, государственных служащих и военнослужащих.
На учения прибудут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...
Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори
Министерство обороны Литвы заявило в четверг, что в...
Найденные на горе Гедиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября
Обнаруженные на горе Гядиминаса останки повстанцев XIX...
В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверят системы оповещения
Во время учений по радиационной защите в начале октября...
В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали (3)
В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и...
TOP новостей
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (213)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)
В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...
Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)
Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...
Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)
Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...