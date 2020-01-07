В организме у пожарных, работавших в Алитусе – повышенное содержание тяжелых металлов

По словам директора Медцентра Министерства внутренних дел Литвы Марюса Буйткуса, обследование 40 пожарных показало, что из 8 тяжелых металлов 5 превышали: больше всего - в 10 раз норму превышало содержание алюминия, содержание хрома было повышено в организме 9 из 10 пожарных.

У каждого второго пожарного в организме было повышенное содержание мышьяка, у некоторых обнаружили повышенное содержание ртути и кадмия. Врачи оценивают это как хроническое отравление, однако намерены следить за здоровьем пожарных.

Напомним, что пожар в промышленном районе Алитуса, на территории компании Ekologistika начался 16 октября ночью, пожарные-спасатели боролись с огнем больше недели. Горели старые автомобильные покрышки. На месте происшествия работало больше 320 пожарных.