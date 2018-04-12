11 апреля утром в Клайпеде были задержаны двое подозреваемых в организации покушения на сотрудника полиции и прокурора. В четверг выяснилось, что суд не выдал разрешения на их арест. Арестовать подозреваемых не просил и прокурор Айварас Велутис, однако за ними хотят установить круглосуточное наблюдение.

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Департамент полиции Литвы сообщил, что 11 апреля сотрудники "Араса" задержали двоих мужчин. Один из них - адвокат. Генкомиссар полиции Линас Пярнавас Накануне сказал, что адвокат известен в Клайпеде, но его имени не назвал.

Полиция следила за подозреваемыми в течение трех недель и выяснила, что велся незаконный сбор информации об одном прокуроре и высокопоставленном полицейском. Сообщается, что это связано с прямыми обязанностями прокурора и полицейского. Согласно данным расследования, в этом был заинтересован адвокат.

У подозреваемых провели обыски. Обоим подозреваемым предъявлены обвинения: адвокату по 6 статьям УК, его сообщнику - по 5. Адвоката подозревают в сообщничестве в незаконном сборе информации о сотрудниках правоохраны, в злоупотреблении и превышении своих полномочий, в планировании нанесения вреда здоровью двух и более людей.

Сообщника подозревают в в сообщничестве в незаконном сборе информации о сотрудниках правоохраны, в планировании нанесения вреда здоровью двух и более людей.

12 апреля выяснилось, что прокурор не просит суд взять подозреваемых под стражу, он просит разрешить вести за ними круглосуточное наблюдение - надеть им на ноги браслеты (систему электронного слежения).