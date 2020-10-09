В октябре жители литовского взморья могли наблюдать необычное явление

meteo.lt сообщает, что 7 октября после обеда и вечером на западе страны начали формироваться отдельные дождевые облака, часть которых принесла сильный дождь с грозами. Это явление можно заменить на снимках, сделанных радаром, они отмечены красным цветом.
8 октября, в 19 ч., некоторые жители могли наблюдать за вихрем над морем.
"По данным радара, отдельных форм вихря не было, на снимке видна сплошная линия облаков. Когда бывают сильные бури, вызывающие вихри, часто радар отображает закрученную зону в виде крючка".
Метеорологи акцентировали, что вихри на взморье обычно наблюдаются во второй половине августа и в сентябре, однако при благоприятных условиях их можно увидеть и в октябре.
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