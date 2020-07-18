aA
В четверг новорожденный был найден в "окне жизни", установленном в клинике Матери и Ребенка Республиканской Шяуляйской больницы. Связаться с представителями больницы не удалось.
"Gyvybės langelis"
"Gyvybės langelis"
© DELFI montažas

Сильва Шимкявичене, пресс-секретарь Службы защиты прав ребенка, официально подтвердила, что ее коллегам уже сообщили о находке в Шауляйском "окне жизни". Ребенок находится под медицинским наблюдением.

Служба защиты прав ребенка не прокомментировала дополнительную информацию о брошенном ребенке на том основании, что она защищает права малыша.

Согласно данным службы, с мая 2009 года по май 2019 года в "окне жизни" оставили 64 ребенка. Статистика за 2011–2019 годы показывает, что в "окнах жизни" найдено 29 девочек и 24 мальчика.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Паневежисе в подъезде дома обнаружен младенец (10)

Департамент полиции сообщил, что в Паневежисе 15 июня в...

TOP новостей

Aleksandras Lukašenka

Эльфы против Лукашенко. Президентские выборы в Беларуси (77)

Доказать, что большинство белорусов хочет выбрать...

Новые методы мошенничества в Литве: после одного звонка - огромный счет в конце месяца (3)

Литовцы до сих пор часто сталкиваются с телефонными...

Anykščiai Anykščiai Anykščiai

Поместье историй, парк лабиринтов, долина приключений: чем заняться в Аникщяй? (4)

Аникщяй – город, в котором хорошо путешествовать с...

"Третья сила" у власти: предварительные итоги (11)

В 2016 году в политической жизни Литвы произошло...

Куршская коса переполнена: жилье найти можно, но цены головокружительные (2)

Жители Неринги обеспокоены - нет мест для отдыхающих!...

|Maža didelių žinių kaina