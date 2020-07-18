Сильва Шимкявичене, пресс-секретарь Службы защиты прав ребенка, официально подтвердила, что ее коллегам уже сообщили о находке в Шауляйском "окне жизни". Ребенок находится под медицинским наблюдением.
Служба защиты прав ребенка не прокомментировала дополнительную информацию о брошенном ребенке на том основании, что она защищает права малыша.
Согласно данным службы, с мая 2009 года по май 2019 года в "окне жизни" оставили 64 ребенка. Статистика за 2011–2019 годы показывает, что в "окнах жизни" найдено 29 девочек и 24 мальчика.
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