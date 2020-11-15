Сотрудники полиции сообщают, что ребенка оставили около 22.20.
Опрятно одетый новорожденный мальчик был оставлен в "окне жизни" Клайпедской университетской больницы.
"Окно жизни - это специальная капсула на стене здания. Когда ребенка помещают в капсулу со стороны улицы, вскоре он, после предупредительного сигнала, оказывается в руках заботливых медиков, работающих круглосуточно. Никто не будет искать человека, который таким образом оставил ребенка", - назначение этого "окна" было описано еще в 2009 году, когда в Вильнюсе была создана первая возможность анонимно и безопасно оставить детей, родители которых не могут их вырастить.
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