Причина такого скопления автомобилей - неполадки с системой компьютерного обеспечения у сотрудников белорусской таможни.
Дополнено. Очередь начинает двигаться значительно быстрее. По состоянию на 20.15 выезда из Беларуси ожидает 65 автомобилей.
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