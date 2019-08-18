Более 70 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси на пропускном пункте Бенякони в Вороновском районе. Среди ожидающих - граждане Литвы, Беларуси и России.
Очереди на белорусско-литовской границе
© Фото: Ангелина Гудкова

Причина такого скопления автомобилей - неполадки с системой компьютерного обеспечения у сотрудников белорусской таможни.

Очереди на белорусско-литовской границе
Очереди на белорусско-литовской границе
© Фото: Ангелина Гудкова

Дополнено. Очередь начинает двигаться значительно быстрее. По состоянию на 20.15 выезда из Беларуси ожидает 65 автомобилей.

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