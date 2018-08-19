В очереди к парому завидуют даже велосипедистам

Это – один из немногочисленных случаев, когда сидящие в шикарных авто мужчины и женщины завидуют велосипедистам и пешеходам. Последним не надо ждать очереди: они беспрепятственно могут попасть на один из трёх паромов Smiltynės perkėlа.

"Уже час стоим в очереди", – призналась семья из Вевиса, возвращающаяся из Ниды.

Семья жителей Вильнюса, ожидающая того спасительного мгновения, когда дежурный покажет знак, что можно въезжать на паром, призналась, что в очереди провела полтора часа.

Очередь ожидающих парома автомобилей растянулась почти на полтора километра. Движение ускорил реконструированный год назад путь, по которому в Клайпеду можно ехать по двум полосам. Несмотря на то, что все решили возвращаться одновременно, приходится ожидать. Однако немного меньше, чем до реконструкции, когда очередь растягивалась чуть ли не до Алкснине.

По данным диспетчерской АО Smiltynės perkėla, в субботу в Смилтине было перевезено 2145 автомобилей, в пятницу - почти 2200.

Несмотря на то, что большинство водителей терпеливо ожидает своей очереди, находятся и хитрецы, которые за несколько сот метров до переправы пересекают двойную сплошную линию, выезжают на противоположную полосу и торопятся к парому. Обычно так себя ведут так называемые "нерингцы" - жители других городов, задекларировавшие в Неринге место жительства.