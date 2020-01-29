"Об одном было сообщено еще вчера, а о втором мы узнали во вторник. Посольство с ними связалось и общалось. Мы поддерживаем связь и далее будем ее поддерживать", – сообщила порталу представитель МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.
В Ухане и ряде других городов центральной провинции Хубэй объявлен карантин.
МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса.
В целом, по данным МИД, в Китае находятся около 300 граждан Литвы.
МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.
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