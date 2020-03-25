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Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
Kaune veikiantis mobilus koronavirusinės infekcijos mėginių ėmimo punktas.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Сегодня правительство Литвы приняло очень важное решение (...). Учли ряд предложений министерства (...). Существенные перемены, которые коснутся общества и нашего поведения во время карантина, – в общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек", – сказала министр. По ее словам, исключение распространяется только на родителей с детьми.

"Кроме того, надо соблюдать расстояние больше 2 м, и общаться не больше 15 минут. Мы понимаем, что корректируем наши привычки, (...) но и расстояние, и время, и наше совместное пребывание (...), которые определяют распространение коронавируса, определят, обуздаем ли его", – сказала Тамашунене.

ru.DELFI.lt
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