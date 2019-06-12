В обращение выпускают коллекционную золотую монету достоинством в 50 евро

Как заявляют в Банке Литвы, презентация монеты обществу и средствам массовой информации пройдет в Вильнюсе, в восстановленном партизанском бункере в Центре познания государства.

В мероприятии по презентации монеты будут участвовать председатель руководства Банка Литвы Витас Василяускас, автор графического дизайна монеты Егле Раткуте, а также автор выпускаемого вместе с монетой буклета историк Дарюс Юодис.