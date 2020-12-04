В обновленном списке пораженных стран оказалась Польша

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, изоляция нужна только приезжим из стран серой зоны: Северной Ирландии, Польши, Лихтенштейна, Швейцарии и всех третьих стран.
Приехавшие из этих стран должны изолироваться или сдать тест на коронавирус (COVID-19).
В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.
Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (17)
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...
Карантин в Литве предложат продлить до конца года обучение только удаленное (7)
ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига в...
Ситуация с коронавирусом не улучшается, правительство Литвы пересмотрит условия карантина (12)
Ситуация с распространением коронавируса в Литве не...
"Delfi Главное": тюремные университеты, будущее Беларуси и влияние белорусской ситуации на Литву Философы говорят - Ольга Шпарага и Гинтаутас Мажейкис (34)
Как борьба белорусов за свое человеческое достоинство,...
Кибермошенники из России атакуют жителей Литвы, Латвии и Эстонии (19)
Кибермошенники создали видео, в котором...