В ноябре в Литву приехали 3780 человек, более половины из них (1986) – вернувшиеся граждане Литвы.
Из страны в ноябре уехали 3057 человек, 2176 из них – граждане Литвы.
Иммиграция превысила эмиграцию на 723 человека.
Число иммигрантов в ноябре было самым низким за период с марта: с апреля оно во все месяцы превышало 4 тыс. человек.
Число эмигрантов также было самым низким за этот период: 18 тыс. 810 человек - в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. 59,3% иммигрантов – вернувшиеся граждане Литвы.
Уехали 37 тыс. 474 человека, на 7151 человека - на 23,6% больше, чем в прошлом году. 83,2% уехавших – граждане Литвы.
В общей сложности к концу ноября в Литву иммигрировали на 8040 человек больше, чем эмигрировало. В прошлом году число эмигрантов превышало число иммигрантов на 3619 человек.
Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Реньге
На разобранном десять лет назад участке железной...
В ноябре интенсивность миграции в Литву и из нее снизилась, приехавших было больше (4)
В ноябре международная миграция в Литве была медленнее,...
Говорит Европа. Европарламент ввел "чрезвычайную климатическую ситуацию": что это значит? (3)
В конце ноября Европарламент принял резолюцию о...
Уровень безработицы в Литве в ноябре повысился до 8,4%
Уровень безработицы в Литве составлял в ноябре 8,4% и был...
TOP новостей
Президент Литвы перед переговорами приветствует "амбицию Украины" добиваться мира и критикует РФ (107)
Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи...
Исполком WADA отстранил Россию от Олимпиады на четыре года (203)
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)...
Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Латвию
На разобранном десять лет назад участке железной...
В Клайпеде обнаружено тело младенца: мать и сожитель ушли на поиски работы, их задержали Дополнено (5)
В воскресенье полиция сообщила об обнаруженном в...
После нового заявления Турции глава МИД Литвы говорит, что преград для оборонных планов нет (50)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что...