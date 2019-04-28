27 апреля после обеда в Варенском районе, в Новых Валькининкай прошел уже третий Праздник строчков, на котором можно было отведать блюда из этих ранних грибов.
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Кроме того, в этот день в Новых Валькининкай проходила и ярмарка. Цель жителей деревни - сделать этот весенний праздник традиционным.

"В этом году мы готовили 4 блюда из строчков: традиционное дзукийское со шкварками и сметаной, строчки с капустой, строчки с бочком и яйцом, а самое интересное блюдо – строчки с улитками", – рассказала директор Даргужяйского ремесленного центра Сигита Шведе. Блюда стоили 4–5 евро.

Ведерко свежих строчков на празднике можно было купить за 3-5 евро (в зависимости от размера). Женщина, продававшая строчки, рассказала, что в этом году сезон начался рано - в начале марта, но из-за засухи грибы скоро перестанут расти.

Жители Новых Валькининкай смеются над информацией о том, что строчками можно отравиться. Они говорят, что каждый может научиться их готовить - отварить несколько раз. А в самой деревне никто ни разу этими грибами еще не отравился.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Гражданин Литвы нашел место, где работать дальнобойщиком можно в идеальных условиях (20)

36-летний Айдас Ряука в Чикаго работает водителем...

В Новых Валькининкай прошел праздник строчков (1)

27 апреля после обеда в Варенском районе, в Новых...

Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (80)

Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...

Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (27)

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...

Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (7)

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....

TOP новостей

Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (27)

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...

Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (80)

Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...

Православные христиане во всём мире отмечают Пасху (2)

Православные христиане сегодня отмечают свой главный...

Литовец нашел место, где работать дальнобойщиком можно в идеальных условиях (20)

36-летний Айдас Ряука в Чикаго работает водителем...

Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (7)

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....