Кроме того, в этот день в Новых Валькининкай проходила и ярмарка. Цель жителей деревни - сделать этот весенний праздник традиционным.
"В этом году мы готовили 4 блюда из строчков: традиционное дзукийское со шкварками и сметаной, строчки с капустой, строчки с бочком и яйцом, а самое интересное блюдо – строчки с улитками", – рассказала директор Даргужяйского ремесленного центра Сигита Шведе. Блюда стоили 4–5 евро.
Ведерко свежих строчков на празднике можно было купить за 3-5 евро (в зависимости от размера). Женщина, продававшая строчки, рассказала, что в этом году сезон начался рано - в начале марта, но из-за засухи грибы скоро перестанут расти.
Жители Новых Валькининкай смеются над информацией о том, что строчками можно отравиться. Они говорят, что каждый может научиться их готовить - отварить несколько раз. А в самой деревне никто ни разу этими грибами еще не отравился.
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