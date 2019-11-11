Компания Spinter tyrimai 17-28 октября провела опрос по заказу DELFI, который показал, что лидером рейтинга по-прежнему остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), снизилось доверие к "крестьянам".
Рейтинг СО-ХДЛ за последний месяц немного снизился - если в сентябре консерваторов готовы были поддержать 19,2%, то в октябре – 18% избирателей.
Однако самые значительные изменения произошли на втором месте – за "крестьян" в сентябре планировали голосовать 14,6%, а в октябре уже 10,2% респондентов (-4,2%).
Больше чем на 2% снизился рейтинг Литовских социал-демократов Гинтаутаса Палуцкиса. В сентябре - 9%, а в октябре всего 6,9%.
Пока не слишком высокий рейтинг и у Парии свободы Аушрине Армонайте - в сентябре 3,3%, в октябре 3,5%.
За Избирательную акцию поляков Литвы в сентябре голосовали бы 3%, в октябре – 3,2% избирателей.
У других партий рейтинг еще ниже.
3,5% сказали, что голосовали бы за другую партию, 18,2% вообще не голосовали бы, а 12,5% не знали за кого голосовать или не ответили на этот вопрос (в сентябре голосовать не собирались 11,9%, а не ответили на вопрос 16,2%).
В числе наиболее подходящих кандидатов на пост премьер-министра респонденты видят депутата Ингриду Шимоните (в сентябре 15%, в октябре 14,6%).
На втором месте остается нынешний глава правительства Саулюс Сквернялис (в октябре 10,9%, в сентябре 12,9%).
Лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса на этой позиции в сентябре хотели бы видеть 8,6%, а в октябре – 6,8% участников опроса.
Рейтинг бывшего министра Рокаса Масюлиса в сентябре составил 7%, а в октябре – 6,4%, европарламентария Вилии Блинкявичюте – соответственно 4% и 4,9%.
2,4% респондентов в сентябре и 2,8% в октябре считали, что этот пост мог бы занять Виктор Успасских.
2,%в сентябре и 2,6% в октябре считали, что пост премьера мог бы занять Рамунас Карбаускис.
Консерватора Андрюса Кубилюса наиболее подходящим кандидатом на этот пост считали 2,6% в сентябре и 2,5% в октябре.
Еще 2,4% в сентябре и 2,2% в октябре считали, что пост премьера мог бы занять европарламентарий Витянис-Повилас Андрюкайтис, а и столько же видели на этом посту Роландаса Паксаса.
За месяц ухудшилась и оценка деятельности правительства Литвы. Вероятно, это произошло из-за предложения ввести новые налоги. 32,5% респондентов в сентябре и 26,1% в октябре оценивали деятельность правительства положительно.
Отрицательно или скорее отрицательно правительство в сентябре оценивали 57,6%, а в октябре уже 66,2% участников опроса.
7,7% в октябре и 9,9% в сентябре не знали, как ответить на этот вопрос.
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