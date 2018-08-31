По данным Министерства образования и науки, в прошлом учебном году число учеников составляло около 327 тыс.

В пятницу на пресс-конференции министр образования и науки Юргита Петраускене сказала, что число абитуриентов по сравнению с прошлым годом сокращается примерно на 7,5%. Число первоклассников тоже уменьшается, но не так заметно.