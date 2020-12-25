В новом списке пораженных стран – три европейские страны

Тест надо сдать не раньше чем за 48 ч. до прибытия в Литву. Его можно сдать и в Литве, однако придется изолироваться до получения отрицательного результата.
Минздрав Литвы напоминает, что после того как в Великобритании установили новый штамм коронавируса (COVID-19) с 20 декабря правительство страны закрыло пассажирское сообщение с Великобританией. Кроме того, все приезжие из Великобритании должны изолироваться или сдавать тесты на коронавирус.
Из списка пораженных стран была исключена Словения. С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются страны из серой зоны.
В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей. Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны.
Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позже чем за 48 ч. до прибытия. Этот тест можно сдать и в Литве, тогда изолироваться придется до получения его результата. Приезжие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей.
Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).
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