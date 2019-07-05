В планах правящих сказано – при помощи административных и других мер планируют создать более благоприятные условия для расширения сети коротких пищевых цепей, ускорить и упростить возвращение переплаты НДС, чтобы не замораживать средства налогоплательщиков.

В числе других пунктов - введение дополнительного тарифа подоходного налога, который сделает налоговую систему более прогрессивной. "С 2020 года часть доходов, связанная с трудовыми отношениями от 84 средних зарплат до 120 средних зарплат, будет облагаться 27% тарифом, а выше 120 – 32%", – сказано в соглашении.

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В планах есть и повышение финансовых поощрений для мэрий со средним и небольшим потенциалом роста и улучшение условий бизнеса в регионах.

Кроме того, в соглашении сказано, что охрана внешних границ ЕС должна стать более эффективной, а каждый пост должны обеспечить рентгеновским оборудованием.

DELFI уже писал, что перед подписанием коалиционного соглашения члены фракции "крестьян" зарегистрировали в парламенте проект закона о подоходном налоге, который введет 32% тариф для людей с большим достатком.

"По предварительным подсчетам, бюджеты государства и муниципалитетов могли бы получить в 2020 году на 8 млн. евро, а в 2021 г. – на 15 млн. евро больше доходов за счет подоходного налога", – сказали DELFI авторы проекта.