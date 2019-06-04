Участок в 25,41 соток с частью леса президент купила у компании Apyvarta за 75 500 евро.
По данным Google Maps, от нового дома президента в деревне Байорай до президентского дворца на площади Симонаса Даукантаса ехать около 20 минут.
В 2018 г., согласно декларации Грибаускайте, она 5 раз покупала стройматериалы и строительные услуги. Компании Mūro ekspertai она заплатила 53 948 евро, Alavas – 89 236 евро, Cezis – 72 452 евро, Baltic Construction Group – 75 077 евро, Gerbūvio darbai – 29 699 евро.
Новейшая сделка была заключена 25 марта 2019 года. У компании Gerbūvio darbai приобрели товары и услуги за 35 663 евро. Общая сумма расходов составляет 431 575 евро. Пресс-служба президента подробно не сообщает, какие товары и услуги были приобретены.
"Президент декларирует свои расходы в установленном законом порядке", – сказано в ответе DELFI.
Грибаускайте ранее сообщала, что после окончания срока полномочий она не останется в Турнишкес. Представители президента пока не сказали, когда она оттуда переедет.
К дому Грибаускайте ведет пыльная неасфальтированная дорога. Рядом строят другие дома – всего в проекте Bajorų parkas несколько десятков домов.
3 июня рядом с въездом на участок Грибаускайте стояли 9 машин, на участке было 2-3 работника. У ворот есть домик для сторожа.
Дом, который стоит в окружении соснового бора и участок уже обнесены забором. Двор небольшой. На крыше дома стоят солнечные батареи.
По данным Центра регистра, здание еще не достроено, поэтому его площадь не известна.
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