31 декабря с 23 ч. до 1 ч. 1 января будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес.

Вильнюсцев приглашают ехать в центр города на общественном транспорте.

В новогоднюю ночь возможны небольшие сбои в расписании автобусов 10 (Фабийонишкес–Балтупяй–Маркучай), 11 (Жверинас–Старый город–Ужупис) и 33 (Северный городок–ул. Ринктинес–ул. Сукилелю–Гуряй) маршрутов.