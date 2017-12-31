В новогоднюю ночь в Вильнюсе из-за праздничных мероприятий временно будет ограничено движение транспорта.
© DELFI / Domantas Pipas

31 декабря с 23 ч. до 1 ч. 1 января будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес.

Вильнюсцев приглашают ехать в центр города на общественном транспорте.

В новогоднюю ночь возможны небольшие сбои в расписании автобусов 10 (Фабийонишкес–Балтупяй–Маркучай), 11 (Жверинас–Старый город–Ужупис) и 33 (Северный городок–ул. Ринктинес–ул. Сукилелю–Гуряй) маршрутов.

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