"Норвежская полиция официально представила список пропавших без вести. В нем есть и гражданка Литвы Раса Ласинскене. Полиция сообщает, что на месте происшествия ведется интенсивный поиск пропавших", – сказала Витауте Шмайжите.

По ее словам, посольство Литвы в Норвегии поддерживает постоянную связь с местной полицией и представителями власти.

В пятницу спасатели нашли тело первой жертвы оползня, ищут еще 9 человек, включая двоих детей.

Крупный оползень сошел в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи. Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло, ее административный центр - поселение Аск.