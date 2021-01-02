"Норвежская полиция официально представила список пропавших без вести. В нем есть и гражданка Литвы Раса Ласинскене. Полиция сообщает, что на месте происшествия ведется интенсивный поиск пропавших", – сказала Витауте Шмайжите.
По ее словам, посольство Литвы в Норвегии поддерживает постоянную связь с местной полицией и представителями власти.
В пятницу спасатели нашли тело первой жертвы оползня, ищут еще 9 человек, включая двоих детей.
Крупный оползень сошел в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи. Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло, ее административный центр - поселение Аск.
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