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В ночь на вторник сильный ливень затопил несколько этажей здания муниципалитета в Вильнюсе.
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас во вторник утром сказал, что ночью был затоплен его кабинет и другие помещения на 18-м и 17-м этажах муниципалитета.

"Проблема на нескольких этажах, особенно на – 18-м, где находятся кабинеты вице-мэров. Утром вода стояла в коридорах, в кабинете тоже стояла вода, она попала сюда через окна и крышу, промокла мебель, залит потолок, документы", – сказал вице-мэр.

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По его словам, вода из-за сильного ливня и ботового ветра могла попасть через зазоры между стеклопакетами.

"Мокро и на других этажах, но там не образовались бассейны. Помещения застрахованы, приезжали страховщики. Во время карантина мы научились работать удаленно, компьютер – переносной, поэтому пока придется работать в другом месте", – сказал Бенкунскас.

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