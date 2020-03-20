5 из новых случаев привозные. Пациенты сейчас изолированы. Это вернувшийся из Польши человек, который находится в Сантаришкской клинике, 2 из Великобритании – в Каунасской клинической больнице, 2 из Доминиканской Республики – в Клайпедской больнице.
Еще два случая пока не комментируются, поскольку ведется сбор информации.
Во всех случаях проводят эпидемиологическое расследование.
Напомним, что в четверг зарегистрировали еще 7 случаев - 2 утром и 5 вечером. В одном из них речь идет о враче Укмергской больницы.
Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.
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