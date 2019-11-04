За год количество таких людей в Литве сократилось на 2,7%. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис неоднократно говорил, что этот показатель снижается и прогнозировал, что в 2019 году он составит всего 5%, специалисты не видят больших перемен в решении одной из самых серьезных проблем.

Кроме того, другой показатель, который считают в масштабах Евросоюза – уровень риска нищеты – в Литве не изменился, а количество живущих в нищете пенсионеров, которым особое внимание уделил президент Гитанас Науседа, не только не снизилось, но и увеличилось.

Национальная сеть организаций по борьбе с нищетой (НСОБН) представила отчет, в котором анализируется проблема нищеты и социального разобщения в Литве.

В отчете сказано, что по подсчетам Соцмина и Департамента статистики, в 2018 г. уровень абсолютной нищеты в Литве был 245 евро на одного жителя и 515 евро на семью.

Больше всего в группе людей, живущих в нищете - это безработные (50,8%) и пенсионеры (13,1%). Среди работающих в нищете жили только 3% жителей.

Полученные данные показали, что не уменьшается и социальное разобщение. По данным НСОБН, больше всего людей, сталкивающихся с нищетой, проживает в деревне (16,8%). Есть разница между крупными городами и другими городами. Если в крупных городах в нищете живут всего 5,5%, то в остальных городах – целых 13% жителей.

"Сейчас популярно говорить о снижении уровня нищеты, особенно в контексте государства всеобщего благосостояния. Однако статистика показывает, что не хватает конкретного плана действий", – сказала директор НСОБН Айсте Адомавичене.

Неправительственные организации уверены, что стагнация в сфере снижения нищеты обусловлена низкими социальными выплатами и нехваткой помощи бедствующим – инвалидам, пенсионерам, одиноким родителям, безработным.

Несколько недель назад Соцмин объявил о том, какие перемены ждут с 2020 г., если их одобрит парламент Литвы. В их числе социальная денежная помощь, на которую могут претендовать те люди, доходы которых ниже установленного минимального уровня (сейчас это 122 евро, а с 2020 - 125 евро. Социальные пособия увеличатся с 81,2 до 83,2 евро.

Правда, министерство акцентирует, что при подсчете доходов не учитывают "детские" деньги и часть зарплаты. Например, если человек живет один, у него нет детей, а зарабатывает он 130 евро в месяц, то при подсчете средних доходов не будут учитывать 15% зарплаты.

При подсчете доходов семьи с одним или двумя детьми не будут учитывать "детские" деньги и 20% зарплаты.

"25% – в случае, когда речь идет об одиноких родителях с 1-2 детьми; 35% – в случае, когда речь идет о родителях, которые воспитывают троих и более детей", – указано в законе.

Однако, по словам Адомавичене, повышение этих выплат на несколько евро проблему не решает.

"Эта сфера все еще остается самой слабой и Госконтроль в этой сфере ничего хорошего не показал. Не учитывают потребности людей. Это второе повышение за 12-13 лет. Эта сумма никак не удовлетворяет минимальные потребности и говорят, вот – они получают компенсации за отопление и продовольственные пайки. Но на самом деле немногие люди получают эту корзину минимальных доходов для удовлетворения основных потребностей (сейчас она составляет 245 евро), – заметила Адомавичене.

По словам собеседницы, чаще всего в помощи нуждаются те, кто выпадает с рынка труда и долго не может найти работу. А то, что многие из них это безработные - только показывает серьезность всей ситуации.

"Хочу акцентировать, что средняя социальная помощь на 1 человека составляет 81 евро. Это не миллионы и не та сумма, ради которой не стоит работать. В Литве 2,5% жителей получают такую помощь.

Литва - не является страной, где много людей получает социальную помощь, об этом надо говорить. Людям часто кажется, что вокруг все живут на пособия, хочешь работать, будешь работать. Но это не так. В некоторых регионах уровень безработицы выше 10%. Человеку непросто найти работу. Остается либо эмигрировать, либо просить помощь", – сказала Адомавичене.

Другое исследование также показывает, что пока рано радоваться снижению уровня безработицы – показатель относительной нищеты.

По данным "Евростат", в 2017 г. он был одним из самых больших в ЕС - 22,9%. Хуже было только в Болгарии (23,4%) и Румынии (23,6%). В 2018 г. этот показатель составлял 345 евро.

По словам Адомавичене, беспокойство вызывает тот факт, что количество людей, испытывающих нужду, за год не уменьшилось: "Да, уровень абсолютной нищеты уменьшился, появились люди получающие 245 евро плюс еще, но нам не стоит концентрироваться на этом показателе, ведь, как и во всей Европе, мы должны ставить перед собой более высокие требования. Нищета больше связана с тем, насколько полноценно люди могут участвовать в общественной жизни по стандартам общества".

По словам собеседницы, абсолютный уровень нищеты отражает только доходы, необходимые для удовлетворения минимальных потребностей, уровень риска нищеты показывает, скольким людям не хватает денег для достойной жизни, чтобы они могли функционировать в обществе.

По словам доктора социальных наук Теодораса Медайскиса, относительный показатель нищеты больше отражает неравенство доходов, а не распространение нищеты.

"Я думаю, абсолютный уровень нищеты измеряет нищету, а относительный в первую очередь показывает неравенство доходов", – сказал он.

В отчете НСОБН внимание обращают на то, что по показателю риска нищеты за 2018 г. в Литве ухудшается положение пенсионеров.

В 2017 г. ниже уровня нищеты в Литве жили 36,7% пенсионеров, в 2018 г. их количество выросло на 5% и достигло 41,7%.

Соцмин надеется, что пенсии в Литве в следующем году будут расти быстрее, чем зарплаты - на 8,11%. Минфин прогнозирует, что рост зарплат составит 7,4%.

"Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в 2020 г. составит 374 евро, а средняя пенсия при наличии необходимого стажа – 395 евро", – указал Соцмин.

Медайскис считает, что это положение пенсионеров не исправит.

"Повышение выплат эту нищету немного снизит, но не думаю, что сильно, поскольку доходы не растут так значительно, чтобы все изменилось", – сказал он.

DELFI напоминает, что особое внимание пенсионерам уделил президент Гитанас Науседа: "Хочу обратить внимание на очень важную группу общества – это наши сеньоры. Нас волнует, как они живут, поскольку уровень нищеты, а абсолютные доходы просто... мне, честно говоря, иногда стыдно за те гарантии, социальные гарантии в Литве, которая почти достигла своего 30-летия, ее жителям, участвовавшим в деятельности Саюдиса, создававшим государство (...). Поэтому государство должно отдать им честь, в данном случае – в финансовом смысле, еще до того, как они уйдут в мир иной".

По данным статистики, риск нищеты в 2018 г. больше всего ощущали безработные (62,3%), одинокие люди (50,7%), одинокие родители (46,8%) и пенсионеры (41,7%)