Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что Франция будет финансировать не только научные исследования, но и строительство монумента в Ниде в память о своих соотечественниках.

"Такая последовательная, целенаправленная и результативная работа французского посольства в Литве приятно удивила. Дипломаты посетили Долину смерти еще в 2016 году, данные после этого визита обещания они выполнили с лихвой", – сказал мэр.

Предполагают, что Долина смерти связана с войной между Пруссией и Францией в 1870-1871 гг. В некоторых источниках сказано, что именно во время этой войны немцы устроили недалеко от Ниды лагерь французских военнопленных.