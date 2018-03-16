В невыплате "детских" денег Сквернялис винит Вильнюсскую мэрию

"Эту функцию должны выполнить мэрии. Средства выделяются, функцию выполняют, за исключением, возможно, одной мэрии. По сложно объяснимым причинам Вильнюсская мэрия, возможно, намеренно, дискредитирует эту идею", – сказал Сквернялис.
Он заверил, что не видит объективных причин, по которым в столице может буксовать система "детских" денег. По его словам, детей в столице много, но и работников в столичной мэрии больше, чем в других мэриях.
"Работает Соцмин, и, думаю, в ближайшее время парламент проведет контролирующие действия – выяснит, почему именно в этом городе столько проблем", – сказал Сквернялис.
Премьер-министр заметил, что его жена тоже заполнила заявку, и они эти деньги уже получили.
"У нас в данном случае есть привилегия - мы живем в Вильнюсском районе", – заметил премьер.
Премьер считает, что справедливым был отказ от дополнительного необлагаемого налогами размера (ДННР) в пользу "детских" денег на каждого ребенка.
"ДННР пользовались не все жители. Те, кто получает небольшие доходы, они не могли использовать ДННР. Было решено ввести "детские" деньги. Еврокомиссия оценила это решение, как хорошее", – сказал Сквернялис.
Он обещал, что в следующем году "детские" деньги увеличат "минимум на 10 евро".
Между тем вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас 15 марта заявил, что министерство предупреждали, что внедренная система не способна справиться с таким количеством заявок, кроме того, около 2 недель она практически не функционировала.
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