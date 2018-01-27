После того как утих скандал, разразившийся после того, как Ванагайте несправедливо оклеветала командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, Ванагайте открыла двери своего дома перед журналистами DELFI. Смотрите телерепортаж DELFI TV:

"Я на самом деле приношу извинения, искренне или нет – часть общества искренне считает, что я являюсь агентом Путина. Так что я могу сделать с этой частью общества. Пусть у себя под кроватью ищут русских, у меня под кроватью их нет.

Приезжайте в мой бункер и посмотрите, что я думаю о Советском Союзе, о Путине. Я искренне ненавижу ту систему, я вернулась в Литву из Финляндии тогда, когда Литва стала освобождаться. Я думаю, что я достаточно много сделала для независимости Литву – и фестивали Life, и праздники 16 февраля. Оставьте меня с этим Путиным в покое – делать ему нечего – женщин искать по Литве", – отрицает Ванагайте предположения, будто ее деятельность финансирует Россия. Она также заметила, что ее извинения были искренними.

По словам Ванагайте, во время скандала ей было страшно выходить на улицу из-за реакции людей. Они мужчина пытался гнаться за ней даже на кладбище.

"Все началось с того человека, который в нашем обществе распространяет больше всего паранойи, он предложил мне пойти в лес, найти осину, помолиться и повеситься. Я думаю, это было очень жестокое высказывание, после него этот человек навсегда утратил для меня всякий авторитет. (…) Вся Литва поняла, что я, как Иуда, должна повеситься на осине. (...)

Но интернет был наполнен – повешенная вернулась, почему не сделала, что должна была, и я подумал, где гарантия, что не появится какой-нибудь псих, который "поможет" мне это сделать. И на фоне всей этой статистики самоубийств в Литве, и вообще мне кажется, что ни в одном демократическом обществе, я не знаю, мог бы даже, например, президент России сказать какому-либо гражданину своей страны "иди и повесься". Это слова умалишенного, которые могли услышать другие безумцы", – сказала Ванагайте.

По словам писателя, за то, что она не чувствует себя в безопасности у себя на родине, она должна благодарить "главного параноика Витаутаса Ландсбергиса".

Чувствует ли Ванагайте, написавшая книгу "Наши", себя врагом Литвы?

"Да. Когда в магазине мне сказали, что "ты являешься самым ненавистным человеком в Литве", знаете, это было больно слышать. И я никогда не думала, что мне придется уехать отсюда, или думать, что нужна охрана. Очень много всего совпало – и моя собственная глупость, неосторожность, и, я думаю, параноидальное поведение некоторых политиков. Ну что – нашли врага, других нет", – сказала Ванагайте.