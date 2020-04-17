В Неменчине – 23 случая коронавируса, контакты были и у работников другого дома опеки

"Вчера, когда я ложилась спать, было 23 случая, посмотрим, что будет сегодня. Это на самом деле вызывает большое беспокойство и, как мы видим, пришлось применить особые, нестандартные жесткие меры, чтобы обуздать эту ситуацию", – сказала LRT заведующая отделом по управлению инфекционными заболеваниями Вильнюсского отделения НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Неменчине, в котором живут больше 5000 человек, 16 апреля был закрыт на неделю из-за угрозы распространения коронавируса. Эти меры были предприняты после того как установили 20 случаев заболевания на местном швейном предприятии Vilnika.

Коронавирус был диагностирован у работника дома престарелых Senevita. Этот работник состоит в родства с заболевшей швеей.

По словам Мегелинскене, на данный момент образцы взяли у 200 работников Vilnikа, их будут проверять и в пятницу. Кроме того, проверили 178 работников Senevitа.

"Другое, что вызывает беспокойство - это другие дома социальной опеки: в их числе пансионат в Антавиляй. Мы провели опрос его работников, связи есть между работниками всех домов опеки: у этих работников есть связи со швеями Vilnikа, это яркие эпидемиологические связи", – сказала представитель НЦОЗ.

По ее словам, во всей Литве есть около 20 очагов коронавируса, но больше всего беспокойства вызывают очаги в центрах здравоохранения.