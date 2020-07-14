Лесничий Тракайского отделения Государственного лесничества Лаймонас Даукша рассказал, что из-за квадроциклов сталкиваются с серьезными проблемами.

"Лесничий занимается не только вопросом вырубки и посадки леса, но и его защитой. Летом люди чаще ходят в лес, поэтому и работы бывает больше. Одна из сфер – борьба с мотоциклистами и водителями квадроциклов", – сказал собеседник.

"На квадроциклах можно ездить только по дорогам. Нельзя сворачивать с дороги. Но, как известно, водители этих транспортных средств любят ездить по холмам, источникам. Они даже не интересуются, находятся эти объекты на охраняемой территории или нет, части перекапывают почву, наносят вред растениям, пугают животных и птиц, наносят вред всей экосистеме", – сказал Даукша.

Глава клуба Bekelės vilkai Ремигиюс Ганчерюс уверяет, что водителям транспортных средств не хватает предупредительных знаков и информации.

"Такая проблема есть. Мы ездим много лет и видим это. Мы видим, что это обсуждают и в СМИ, и лесничие говорят об это проблеме, что многие не знают, как они могут ездить. Нет информации. Особенно это актуально для новичков, которые покупают транспортное средство и не знают, что такое заповедник, едут, куда глаза глядят. Я думаю, что лесничие плохо информируют водителей.

Мы, кто давно ездит, следим за новостями, а новичкам море по колено, им кажется, что лес - для всех, это проблема. Знаков тоже немного. Я сколько езжу, видел всего один знак. Конечно, я в заповедники не лезу.

Вторая проблема - уже 7 лет как не регистрируют транспортные средства, те, которые привозят из США. Невозможно выяснить, чьи они, нет номеров", – сказал Ганчерюс.

Даукша сказал, что за нарушение правил ждут штрафы в размере 20-140 евро. Если фиксируют ущерб, нанесенный природе, то это еще 140-300 евро.

Ганчерюс рассказал, что владельцы лесов нередко устраивают ловушки для водителей квадроциклов. Он заметил, что эти ловушки очень опасные.

"Местами в землю воткнуты металлические прутья, чтобы проколоть резину, натягивают тросы, которые трудно заметить, можно даже перерезать ими горло. Такое есть и в Литве, коллеги рассказали", – заметил Ганчерюс.

"Едешь и рискуешь, но ведь это покушение на жизнь", – прибавил он.

По словам Даукши, это незаконные действия владельцев леса. Однако он сказал, что не раз слышал жалобы на шум, который в лесу поднимают мотоциклисты и водители квадроциклов. Он заметил, что жалобы поступают практически каждые выходные.

"Видимо, незаконными действиями владельцы леса решают свои проблемы", - сказал Даукша.