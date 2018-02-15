В цветах триколора уже освещены десятки важных исторических зданий столицы, кроме того, благодаря подсветке трех мостов, триколор появится и над рекой, его можно будет увидеть с неба. По случаю 100-летия государства специально освещены и указатели на въезде в Вильнюс.
Государственные флаги вывешивают жители частных и многоквартирных домов. В рамках инициативы LRT "Поднимаю флаг" здание ЛРТ украсил 25-метровый триколор.
Жителей, которые вывешивают флаги на своих домах, просят делать снимки и делиться ими в социальных сетях. Цель этой акции LRT - побудить жителей вывешивать флаги не только по случаю национальных праздников.
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