В цветах триколора уже освещены десятки важных исторических зданий столицы, кроме того, благодаря подсветке трех мостов, триколор появится и над рекой, его можно будет увидеть с неба. По случаю 100-летия государства специально освещены и указатели на въезде в Вильнюс.

Государственные флаги вывешивают жители частных и многоквартирных домов. В рамках инициативы LRT "Поднимаю флаг" здание ЛРТ украсил 25-метровый триколор.

Жителей, которые вывешивают флаги на своих домах, просят делать снимки и делиться ими в социальных сетях. Цель этой акции LRT - побудить жителей вывешивать флаги не только по случаю национальных праздников.