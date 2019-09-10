В 20.58 ч. женщины увидели в небе неопознанный объект. По их мнению – это метеорит. "Я видела над Каунасом яркий неизвестный объект", – сказала одна читательница.
Другая сказала, что до конца не поняла, что это было: "Мы видели это в Шилайняй. Я бы сказала, что мне привиделось, но были втроем. Объек был крупным".
Зеленоватый метеорит около 21 ч. зафиксировали и в Гирайте (Каунасский район). "Небесное тело было хорошо видно, его вид впечатлил", – сказал читатель, который сделал снимки.
Письмо, котором сообщалось о метеорите, получила и редакция DELFI. Фотографии были сделаны в Каунасе, однако в социальных сетях делились также снимками, которые были сделаны в Вильнюсе.
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